Tchad : la délégation sanitaire du Guéra réceptionne un don de motocross

Prenant la parole, le préfet de département du Guéra a déclaré que cet appui vient à point nommé. Il a attiré l’attention des bénéficiaires sur l'utilisation de ces motos pour renforcer la vaccination des enfants et femmes enceintes.



« J'en appelle à votre sens de responsabilité pour que les stratégies avancées soient bien menées car la santé du couple mère-enfant préoccupe les plus hautes personnalités du pays », a-t-il dit.



Mahamat Annadif a ajouté : « ces motos sont des moyens de travail et non pour les courses en ville. Certains d'entre vous se sont affichés beaucoup plus en ville que dans leurs postes, nous sommes informés ; qu'ils ne soient surpris par des mesures administratives qui seront prises contre eux. J'instruis à l'instant le médecin-chef de district de veiller à ce que ceux-là changent, la santé de la population en dépend ».



Les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction à l’UNICEF pour sa bienveillance en faveur de la santé de la population.