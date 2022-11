Tchad : la délégation sanitaire du Guera reçoit des moyens roulants

La délégation sanitaire du Guéra a réceptionné le 3 novembre, des moyens roulants au district de Mongo et Niergui. Ils ont été octroyés par l'ONG nationale Alliance sahélienne de recherches appliquées pour le développement durable (ASRADD). Il s'agit d'une voiture pickup 4×4, de marque Hilux, et de 12 motos de marque Haoujun.



Avec l'appui financier et technique de l'UNICEF, l’ASRADD a mis en œuvre une approche novatrice, à travers un projet de prise en charge intégrée des maladies de l'enfance au niveau communautaire, dans le district sanitaire de Mongo et de Niergui. Cette approche est une solution pour améliorer la survie de l'enfant.



Le représentant de l’ASRADD, Brahim Mahamat Brahim, après avoir présenté le bilan obtenu en 14 mois de mise en œuvre du projet, a remercié les autorités administratives et sanitaires du Guera, qui n'ont cessé d'appuyer ce projet jusqu'à son terme.



Il a souligné que cette rétrocession des engins apportera une amélioration de la qualité de l'offre de service et de la supervision. Remettant officiellement les clés de ces engins roulants, le secrétaire général de la province du Guera, Djirambete Dingamyo, a demandé à la délégation sanitaire provinciale du Guera d'en assurer la maintenance, pour le bon fonctionnement et l'atteinte des objectifs escomptés.



Le médecin chef de district de Mongo, Dr Moussa Thitama Boukar, a remercié l’ASRADD et ses partenaires techniques et financiers pour ce geste louable. Il a promis à l'assistance d'en faire bon usage.