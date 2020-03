Tchad : la délégation sanitaire du Logone Occidental mise sur la performance

« Je suis d'ores et déjà convaincu que cette réunion bilan nous permettra de faire une analyse profonde sur les résultats des différentes activités. Des goulots de freinage seront relevés, ainsi que des solutions pertinentes doivent être proposées pour un éventuel réajustement de la stratégie porteuse d'espoir », a-t-il affirmé.



Selon lui, les efforts qui ne cessent d'être menés en faveur de la santé du couple mère-enfant traduit concrètement dans les faits, la volonté du Gouvernement tchadien.



Le défi permanent lié à la morbidité et à la mortalité maternelle et infantile, auquel fait face la province du Logone Occidental, ne sera relevé qu'à travers l'organisation d'un tel cadre de concertation et d'échanges en vue de trouver des solutions idoines aux problèmes identifiés.