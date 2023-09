Tchad : la délégation sanitaire du Salamat dotée des moyens roulants par l'UNICEF

Elles sont au total 22 motos offertes à la délégation de la santé publique et de la prévention du Salamat pour appuyer ses services sanitaires. Ce remarquable don permettra d'améliorer de manière significative les indicateurs de la santé dans la province.



Les engins destinés aux Centres de santé, vont renforcer le secteur sanitaire qui reste et demeure une constance de réflexion des pouvoirs publics et des partenaires techniques et financiers.



Le délégué sanitaire provincial du Salamat, Adoum Mahamat Tidjani exprime son immense joie et sa satisfaction de voir les Responsables de centres de santé, bénéficier ces moyens roulants grâce à l'appui constant de l'UNICEF. Il ajoute que cela vise à réduire les maladies évitables par la vaccination.



Le gouverneur du Salamat, remercie les partenaires et demande aux bénéficiaires d'utiliser à bon escient les engins mis à leur disposition en veillant sur leur entretien et la garde pour éviter les cas des soustractions frauduleuses et autres.



Il invite par cette occasion, le Délégué provincial de la santé et de la prévention, de veiller pour que les opérations de remise se déroulent dans l'objectivité et Ia transparence la plus totale suivant la feuille de route consacrée a cet effet.



Il a remis officiellement les clés des engins au responsable de la délégation sanitaire.