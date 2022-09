TCHAD

Tchad : la démission du ministre des Affaires étrangères suscite des réactions

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 20 Septembre 2022

Le ministre des Affaires étrangères Cherif Mahamat Zene a annoncé le 19 septembre sa démission du gouvernement. Il occupait ce poste depuis le 2 mai 2021 au sein du gouvernement de transition. Cherif Mahamat Zene dénonce des initiatives et actions parallèles de certains membres du cabinet du président et du gouvernement, entreprises à son insu et sur les instructions du chef de la transition. Le chef de la transition n'a pas encore accepté cette démission.