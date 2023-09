Tchad : la dépouille d’Assileck Halata Hileou sera transférée au Tchad pour enterrement

C’est dans la nuit de lundi 04 à mardi 05 septembre 2023 qu’Assileck Halata Hiléou est décédé à Paris de suite d’une très longue maladie. (Que Dieu l’accueille en son paradis céleste).



Dans cette dure épreuve, la famille du défunt informe les parents, les amis et toutes les connaissances, que sa dépouille sera rapatriée au Tchad ce samedi 09 septembre 2023, par le vol Air-France AF-878-DL8326, quittant Paris à 13h 10 mn pour arriver à N’Djamena à 22h 15 mn, heure locale. L’enterrement aura lieu dimanche 10 septembre à 7 heures précises, heure locale.



En outre, la levée du corps sera faite ce vendredi 08 septembre à l’hôpital principal de Courbevoie à 15 heures 30 mn, à l’adresse sise indiquée : 30 rue Kilford 92400 Courbevoie.



Pour ceux qui viendront par les transports en commun, veuillez retenir ces indications : Lignes de bus vers 30 Rue Kilford à Courbevoie

• 178, La Défense - Métro-RER-Tramway, • 163, Charlesbourg,

• 164, L’Yser Et la Somme.

• 278, La Défense - Métro-RER-Tramway

• 275, La Défense - Métro-RER-Tramway

• N152, Gare de St Lazare, VOIR.



Que Dieu tout puissant accepte la repentance du défunt, lui fasse miséricorde, et l’accepte au paradis céleste.