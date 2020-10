Tchad : la députée Fatimé Tchombi en mission de sensibilisation à Laï

Une mission du MPS conduite par la députée Fatimé Tchombi est à Laï. Ceci dans le cadre de la sensibilisation sur l'importance de la révision du ficher électoral.



L'objectif de cette séance de sensibilisation est d'inciter et d'encourager la population en âge de voter de la commune de Laï à sortir massivement pour se faire enregistrer dans le ficher électoral 2020.



Le secrétaire exécutif provincial de la Tandjilé, Kimkil Adangran Benoît, explique que ce recensement biométrique concerne les jeunes âgés de 18 ans et plus, et les déplacés, c'est-à-dire les personnes qui sont d'ailleurs et qui se retrouvent maintenant à Laï.



L'initiatrice de cette séance de sensibilisation, Mme. Fatimé Tchombi, indique que cette révision du fichier électoral est d'une importance capitale. Car dit-elle, chaque citoyen est appelé à voter pour le candidat de choix. À défaut de recensement, le citoyen ne pourra pas exercer son devoir civique.



La députée Fatimé Tchombi exhorte la population de la commune de Laï à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement contre le coronavirus. "Nous devons rester toujours sur nos gardes car le mal est là", préconise-t-elle.