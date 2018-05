Tchad : la députée Mansoura Hamid sensibilise les lycéens sur le rôle de la femme

La député Mansoura Hamid Nouri a échangée hier avec les lycéens dans une ambiance de convivialité, sur des thèmes d'actualités, à savoir le rôle de la femme musulmane dans la société, les mariages précoces ainsi que l'excision. il s'agit pour la député d'informer les jeunes lycéens sur l'inconvénient des mariages précoces, les causes et les conséquences sur la scolarité des adolescentes.



Pour Mansoura Hamid Nouri, le gouvernement du Tchad dispose des texte juridiques et les parents doivent jouer leur rôle afin d'offrir la meilleure éducation à leurs progénitures, surtout la jeune fille.



L'initiative a été apprécié par l'enseignant Ahmat Ateib qui a saisi l'opportunité pour exhorter les lycéennes à prendre en compte les informations fournies ors de cette campagne contre les mariages précoces et l'excision.