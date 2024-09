Tchad : la désobéissance des enfants aux parents est un défi à relever

Les parents sont tenus de prendre soin de leurs progénitures, assurer l’éducation de ceux-ci, mais il est remarqué que certains enfants refusent d’obtempérer aux parents, quand il s’agit de rendre des services.



Certes, les enfants ont leurs droits, mais cela leur donnent-t-il le droit de s’opposer aux parents ? Les enfants ont droit à l’éducation, mais il est remarqué que cela n’est pas chose aisée pour certains parents d’encadrer leurs progénitures.



Les enfants, dont l’âge varie entre 6 et 15 ans, ont des comportements peu commodes à l’égard de leurs parents. Souvent passionnés par les jeux, ils veulent être libres, et entrent en conflit avec les parents quand il s’agit des travaux tels que la lessive, le nettoyage les ustensiles, apprendre à cuisiner, faire les achats et bien d’autres services.



La responsabilité des parents est mise en cause, du fait que, certains confondent éducation et affection, et sont prêts à supplier leurs enfants quand ils manifestent leur mécontentement. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, ils ont tendance à croire que, plutôt ce sont les parents qui doivent leur obéir.



De ce fait, un adage dit « qui aime bien châtie bien ». L’éducation des enfants est l’affaire de tous, mais cette tendance a changé. Autrefois, pourvu qu’un individu remarque la faute commise par un enfant, même qui ne soit pas le sien, pouvait lui infliger une correction.



De nos jours, hausser le ton sur l’enfant d’autrui, c’est créer des problèmes sur soi-même. Les parents se rangent du côté de leurs enfants, pour les défendre sans chercher à savoir de quoi il s’agit. Avec la prolifération de la technologie, avoir le contrôle sur des enfants n’est pas une chose facile.



La chicotte joue un rôle important dans l’éducation des enfants, et cela limite l’impolitesse de ces derniers. Par ailleurs, l’environnement joue négativement sur l’éducation des enfants, car les enfants adoptent un comportement de suivisme. Comme dit un dicton, « un bois sec ne peut être dressé », les parents doivent comprendre que supplier les enfants à tout moment contribue à leurs dérives.



Bien que dorloter un enfant est une bonne chose, mais cela ne doit pas dépasser la limite. Malgré que chacun éduque ses progénitures de sa manière, une mauvaise éducation est un danger pour la société, car cela contribue à faire augmenter le nombre de délinquants. Ainsi donc, les parents doivent éduquer leurs enfants avec rigueur.