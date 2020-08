Tchad : "la dignité de Maréchal est méritée à travers des comportements vertueux", Haroun Kabadi

Le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a indiqué mardi que la cérémonie parlementaire "unique en son genre revêt une extrême solennité en raison notamment de ce qu'elle incarne comme symbole et surtout comme valeur de notre pays le Tchad."



S'exprimant lors de la cérémonie d'élévation du chef de l'État à la dignité de Maréchal, Haroun Kabadi a souligné que "le général d'armée Idriss Déby est des plus valeureux des fils de notre pays et du continent africain."



Il a justifié les attributs régaliens de Maréchal du Tchad "en reconnaissance de son parcours militaire, des services rendus à la nation et pour tous les sacrifices qu'il a consenti durant toute sa vie pour assurer la défense de la patrie, de l'intégrité de notre territoire pour consolider la paix, la sécurité, la stabilité et l'unité nationale, et promouvoir la gouvernance politique, économique et sociale."



"Le titre de Maréchal n'est pas un grade"



"Je voudrais insister sur le fait que le titre de Maréchal n'est pas un grade mais la plus haute distinction militaire conférée à un officier général pour avoir commandé en chef une armée et avoir obtenu une victoire éclatante en temps de guerre", a souligné le président de l'Assemblée nationale.



Il a ajouté que "la dignité de Maréchal est méritée à travers des comportements vertueux, tels que la bravoure, la témérité, l'audace, le courage, la capacité de rassemblement et de commandement, mais également la générosité."



Selon Haroun Kabadi, "c'est le peuple tchadien qui célèbre aujourd'hui à travers ses représentants élus, cette marque de reconnaissance nationale."