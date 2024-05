Tchad : la digue de Walia est déjà prête pour la réception

Le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Habitat et de l'Urbanisme, Assileck Halata a visité les digues de Walia ce mardi 14 mai 2024.



La visite visait à s'informer sur l'état d'avancement des travaux des digues, afin de préparer leur réception. Le ministre Assileck Halata a fait une descente sur le terrain pour constater la réalité technique.



Selon le ministre, les travaux ont été accélérés pour pouvoir finir à temps, parce que la saison des pluies s'annonce, et il faut que tout soit prêt pour empêcher aux riverains d'être encore une fois de plus frappés par les inondations comme ce fut le cas l'année dernière.



Il a aussi profité de cette occasion pour rendre hommage au président de la République qui, selon lui, a suivi la construction de bout en bout. La digue fait en tout 27km et a une garantie de 15 ans.