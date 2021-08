Tchad : la direction des douanes recueille les doléances des opérateurs économiques

La Chambre de Commerce, d'Industrie, d'Agriculture, des Mines et d'Artisanat (CCIAMA) et le Conseil national du patronat du Tchad (CNPT) ont tenu ce mardi 3 août 2021, une rencontre de prise de contact et d’échanges avec la nouvelle équipe dirigeante des services des douanes. Le directeur général des douanes, Kemkil Adangran Benoit, et son équipe ont ainsi échangé avec la CCIAMA et le CNPT sur le climat des affaires et l'amélioration des recettes de l'État.



opérateurs économiques se félicitent du climat de sérénité qui s'instaure, et soumettent des préoccupations à la nouvelle équipe, pour des solutions idoines à envisager : l'élaboration et la publication du tableau des tarifs douaniers ; la suppression de l'escorte à l'extérieur du pays, entre les postes frontaliers de Koutéré et de Nguéli et la restauration du titre de transit ; le contrôle des services des douanes, opéré uniquement auprès des transitaires et non auprès des importateurs ; l'harmonisation du tarif de dédouanement entre les différents postes de contrôle officiels à travers le pays ; l'élimination des tracasseries routières ; la restriction des postes de douane pour limiter tous frais supplémentaires ; la clarification des frais de prestations de la Société de manutention du Tchad (SMT) et le respect par elle de son cahier de charges ; la mise en place et l'opérationnalisation d'une cellule de la veille auprès de la CCIAMA, impliquant les services des douanes, le CNPT et l'institution consulaire, pour recueillir toutes les doléances des opérateurs économiques inhérentes aux entraves rencontrées sur les différents parcours.



Le directeur général des douanes, Kemkil Adangran Benoit, a donné sa parole de prendre en considération les doléances. Il a assuré que sa porte est grandement ouverte pour n'importe quel acteur économique car « tout se passe autour d'eux ».