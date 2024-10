Tchad : la directrice Afrique d'Oxfam va apporter son soutien pour juguler les crises humanitaires

À l'occasion de sa visite au Tchad, la directrice Afrique d'Oxfam, Mme Fati N'zi Hassane, a organisé une conférence de presse ce jeudi 10 octobre 2024, à N'Djamena, à l'hôtel Radisson Blu.



La visite de Mme Fati N'zi Hassane au Tchad, est la toute première du genre, et marque une étape cruciale de cette organisation qu'elle dirige en Afrique. Cela est dans l'optique d'améliorer les conditions de vie des communautés tchadiennes.



Du moment où le pays se trouve dans un contexte marqué par des défis, l'arrivée de Mme Fati N'zi Hassane offre l'occasion à Oxfam de se positionner et d'appeler à l'action sur les enjeux actuels, notamment les inondations, la crise à l'Est et celle du Lac Tchad.



Répondant aux questions des journalistes, la directrice Afrique d'Oxfam a exprimé sa satisfaction vis-à-vis des autorités du Tchad, affirmant que son organisation peut aider le gouvernement pour juguler les différentes crises humanitaires.



Pour agir contre les violences basées sur le genre (VBG), la directrice Afrique a déclaré que Oxfam, avec le soutien des organisations de la société civile, va lutter contre les violences physiques, psychologiques et économiques. Sur ce point, Fati N'zi Hassane a sollicité l'implication des radios pour sensibiliser les populations.



Elle a rassuré que les actions d'Oxfam impactent positivement les communautés sur le terrain, en terme d'assistance humanitaire. Au cours de ses réponses aux journalistes, Fati N'zi Hassane n'a pas manqué à appeler les médias de disséminer le message lié aux actions d'Oxfam à la population, et aux organisations de la société civile.