Tchad : la directrice du bureau régional du PNUD pour l’Afrique en mission officielle

Cette mission vise à soutenir le gouvernement de la transition à identifier les voies et moyens de sortie de crise afin d’aboutir à un dialogue inclusif en perspective de la réconciliation nationale. La directrice du bureau régional pour l’Afrique mettra à profit sa venue au Tchad pour renforcer le leadership et le rôle du PNUD en tant partenaire stratégique engagé aux côtés des autorités tchadiennes pour un développement inclusif et durable.



Elle échangera avec d’autres acteurs au développement pour trouver les meilleures solutions en vue de soutenir et accompagner la transition politique en cours ; plaider pour une stabilité de bassin du lac Tchad et de la région du Sahel en général.



Au cours de cette visite, Mme. Ahunna Eziakonwa rencontrera également les femmes et les jeunes de la société civile, pour discuter de leurs aspirations et explorer ensemble des solutions durables et inclusives vers un avenir prospère pour le pays et le peuple tchadien sans laisser personne pour compte.



Plus que jamais, le Tchad a besoin du soutien de la communauté internationale, et la visite de la directrice du bureau Afrique du PNUD est aussi une opportunité et un point d’entrée pour un plaidoyer en faveur de la mise à l’échelle et de l’accélération des investissements dans les objectifs du développement durable.