Tchad : la directrice du département genre, femmes et société civile de la BAD à N'Djamena

La Première Dame Hinda Déby a accordé ce mardi matin une audience à la directrice du département genre, femmes et société civile à la Banque africaine de développement (BAD), la tchadienne Mme Vanessa Moungar. L’apport de la Première Dame dans la promotion de la politique genre au Tchad a constitué l’essentiel des discussions.



Vanessa Moungar avait été nommée à la tête du Département genre, femmes et société civile de la Banque Africaine de développement (BAD) le 1er juillet 2017.



Vanessa Moungar et la Première Dame du Tchad ont échangés pendant deux heures en présence du représentant résident de la BAD au Tchad, M. Lamine Zeine et de trois conseillères chargées de Missions à la Présidence de la République, Dillah Lucienne, Habiba Sahoulba, et Odjimbeye Ngarbatna Carmel Soukate.



La marraine de la campagne pour l’accélération de la réduction de la mortalité maternelle en Afrique (CARMMA), la lutte contre les fistules au Tchad et la violence basée sur le genre, a énuméré à la Directrice du département Genre, femmes et société civile à la Banque africaine de développement (BAD) toutes les actions et tous les plaidoyers qu’elle a eu à mener pour la promotion de la politique genre au Tchad.



Très enthousiasmée par les actions de la Première Dame du Tchad, la Directrice du département Genre, femmes et société civile à la BAD a remis officiellement à la Première Dame un document estampillé passeport pour l’égalité entre les femmes et les hommes au Tchad.