Tchad : la distribution de vivres aux démunis lancée au Ouaddaï

Le gouverneur de la province du Ouaddai, le général Brahim Seid Mahamat, a procédé jeudi matin, au centre social d'Abéché, au lancement officiel de la cérémonie de distribution de vivres dans le Ouaddai.



100 échantillons des vivres pour 100 ménages, composés de sacs riz de 50 kg et de mil penicillaire, ont été distribués aux démunis du département de Ouara, en présence des autorités civiles et militaires de la localité.



Le délégué à l'action sociale de la province du Ouaddai, Nafissa Yacoub Massobane, a indiqué que "le chef de l'État, soucieux de la vie de sa population, a instruit toutes les sensibilités du pays pour lutter avec la dernière énergie contre la propagation de ce redoutable virus."



"Compte tenu de la situation difficile que traverse les personnes démunies, le gouvernement a acheminé des vivres pour soulager la souffrance de la population", a-t-elle ajouté.



Nafissa yacoub Massobane a remercié le gouverneur de la province du Ouaddai pour sa bienveillance sur toutes les questions liées à la protection de la population en général, les femmes et les enfants en particulier. Elle a également félicité les forces de défense et de sécurité, le personnel soignant et le sous-comité provincial de veille.



Lançant officiellement la distribution de vivres dans le Ouaddai, le gouverneur Brahim seid Mahamat a loué le geste du gouvernement qui selon lui est une réponse à la politique posée par le chef de l'État. Il a ajouté que cette opération de vivre va s'étendre aux quatre départements que compte la province.