Tchad : la distribution de vivres va débuter demain, environ 2.2 millions de personnes concernées

L'opération de distribution de vivres aux plus démunis sera lancée pour compter du mercredi 20 mai, a annoncé lundi le Comité de gestion de la crise sanitaire.



Cette opération va se mettre en place "en attendant la livraison des commandes alimentaires lancées à l'extérieur."



Selon la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Madidjian Padja Ruth, "dans cette distribution d'aliments, il est prévu non seulement des céréales, mais du sucre, des légumineuses, aussi du sel, et de l'huile qui doit accompagner tout cela."



Depuis plusieurs jours, l'Office national de la sécurité alimentaire (ONASA) et le Programme alimentaire mondial (PAM) se penchent sur les modalités de la distribution de ces kits. Il "doivent nous permettre de répondre. très rapidement et promptement aux besoins de la population", assure Madidjian Padja Ruth.



Environ 2,2 millions de personnes concernées



Selon les estimations de l'ONASA, il va falloir assurer une assistance alimentaire à environ 2,2 millions de personnes, soit 14,6% de la population.



"Au niveau de l'ONASA, nous avons les deux situations : l'ensemble des populations à qui, il faut assurer un appui pour la sécurité alimentaire dans les zones traditionnellement déficitaires et l'évaluation des gens qui dans le reste du pays, généralement n'ont pas de problèmes de déficit alimentaire, et puis du fait du coronavirus, vont avoir des difficultés pour acquérir des vivres", explique Asseid Gamar Sileck, le directeur général de l'ONASA.



D'après lui, "les deux mis bout à bout nous ont permis de conclure qu'il y a un nombre donné de population autour de 2,2 millions de personnes pour lesquels il va falloir assurer une assistance alimentaire."



Plusieurs milliards Fcfa de commandes extérieures



Vendredi dernier, au Palais de la démocratie, la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Madidjian Padja Ruth, a tenu à "étayer certaines inquiétudes" sur la distribution d'aliments.



"La distribution de kits alimentaires, quand bien même cela ne ressort pas de la mission de l'ONASA, mais compte tenu de la situation, nous sommes obligés de mettre la main dans la pâte", a-t-elle indiqué.



"Aujourd'hui, nous avons lancé des commandes de l'extérieur parce qu'il était question de ne pas créer la pénurie des céréales au niveau du pays. Il fallait regarder à l'extérieur pour nous permettre de garantir ce qui existe déjà. Les commandes sont déjà lancées pour six milliards, dont le riz, le maïs, avec les fonds mis à disposition par les finances publiques. Maintenant, sur les 20 milliards, les 10 milliards vont être mis à disposition par la Banque Mondiale et les 10 autres par la Banque Islamique de développement", a précisé Madidjian Padja Ruth.