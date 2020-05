Tchad : la distribution des dons alimentaires crée des tensions à Laï

La distribution du don de la Fondation Grand Cœur aux personnes vulnérables de la Tandjilé pose des sérieux problèmes entre les bénéficiaires et les chefs de quartier de la commune de Laï.



Très remonté, un des chefs de quartier rencontré sur les lieux de distribution fait part de sa désolation. "Nous étions obligés d'appeler les vieilles pour leur donner. Depuis que je suis chef, je n'ai jamais vécu ça, on voit les sacs emportés par les fonctionnaires", dit-il.



Selon les bénéficiaires, cette aide de la Fondation Grand Cœur vient plutôt les mettre en conflit avec leurs chefs. Car disent-ils, c'est d'ailleurs une insulte à leur égard, compte tenu de la faible quantité par rapport à la population.



Chaque quartier a reçu quatre sacs du riz décortiqués de 25 kg, 12 litres d'huile, et 15 boules de savons. La commune de Laï compte 15 quartiers.