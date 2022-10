Tchad : la douane annonce un changement de procédure de transmission des manifestes

Dans une circulaire adressée ce 12 octobre 2022, au chef de bureau aéroport, aux commissionnaires en douanes agrées, et aux concessionnaires et exploitants des magasins sous douane, « pour compter du 15 octobre 2022, la procédure de transmission manuelle des manifestes ne sera plus de mise sur le site de l'aéroport Hassan Djamous de N'Djamena ».



Ainsi, le service et les usagers sont ainsi invités à régulariser la situation des marchandises en attente de dédouanement avant cette date, en utilisant le manifeste de régularisation mis en place à cet effet.



« Passé ce délai, toutes les marchandises en séjour dans les magasins sous douane, seront constituées en dépôt d 'office, conformément aux textes en vigueur », conclut la circulaire du directeur général des douanes et droits indirects, Abdoulaye Tahiro Dabou.