Tchad : la douane doit être la plus performante de la sous-région d'ici 2021

Le Tchad a célébré le 26 janvier la journée internationale de la douane, placée sous le thème : "des frontières SMART pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et des marchandises". Pour cette édition 2019, une rencontre d'échange a eu lieu au CEFOD, à N'Djamena, en présence du ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar.



Le ministre Allali Mahamat Abakar a rappelé que les frontières sont les lieux privilégiés de l’exercice de l’autorité souveraine des États. Ce sont aux frontières que s’effectuent les contrôles qui peuvent favoriser ou, à contrario, freiner le développement socio-économique et la circulation des personnes. Le type de contrôle et la façon dont il est effectué à la frontière peuvent d’une façon ou d’une autre influer sur le développement des activités socio-économiques.



"Au 21ème siècle, à l’heure de la mondialisation où les activités économiques sont tributaires de la compétition et de la concurrence, il est inadmissible qu’aux frontières du Tchad, les services des douanes continuent de travailler en procédures manuelles avec tous les errements et les désagréments que cela peut engendrer", a déclaré le ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar.



D'après lui, la finalité de leurs missions est l’offre d’un service public de qualité qui permette aux opérateurs économiques d’exercer librement leurs activités tout en garantissant la sécurité de leurs biens et de leurs personnes et, à l’Etat de percevoir l’intégralité de ce qui lui est dû. "Certes, les conditions dans lesquelles les agents des services d’application de la loi aux frontières ne sont pas souvent les meilleures. A ces conditions de travail souvent précaires s’ajoute, ça et là, le problème de la qualité du personnel", a-t-il affirmé.



"Je suis convaincu que nous pouvons déjà, si nous le voulons, réaliser beaucoup de bonnes choses avec le peu de matériels dont disposent nos services aux frontières. Ce n’est pas pour excuser l’Etat qui doit fournir des efforts afin de doter ses services des douanes de moyens adéquats, mais c’est, surtout pour vous exhorter à fournir des efforts dans la moralité, la probité et le respect de l’usager en vue de procurer à l’État les moyens nécessaires à l’améliorer de vos conditions de travail et, au-delà, les conditions de vie de la nation toute entière", selon le ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar.



Les services de douanes ont été appelés à veiller à la façon de servir au mieux les opérateurs économiques et accroitre leurs perspectives à travers un traitement juste de leurs dossiers.



Par ailleurs, le ministre des Finances et du Budget a demandé aux responsables de la douane d'améliorer la gouvernance des services en mettant l’Homme qu’il faut à la place qu’il faut, en vue de "remettre la douane aux douaniers et partant d'atteindre pleinement nos objectifs."



Le gouvernement a mis en oeuvre plusieurs réformes pour améliorer les recettes douanières, notamment la création d’un Guichet Unique de Commerce Extérieur (GUCE), en vue de la dématérialisation réelle et totale des procédures de dédouanement.



L’objectif à l’horizon 2021 est de faire de l’administration des douanes tchadiennes, l’une des plus modernes de la sous-région, souhaite le ministère des Finances et du Budget. Les administrations douanières membres de l’Organisation Mondiale des Douanes sont appelées à renforcer les efforts des pouvoirs publics pour faciliter le commerce et le mouvement des personnes tout en atténuant les menaces inhérentes aux flux transfrontaliers des marchandises, des voyageurs et des moyens de transport.





