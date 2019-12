Tchad : la douane intercepte près de 70.000 dollars en faux billets

La direction générale de la douane et des droits indirects a annoncé vendredi la saisie de stupéfiants et de faux billets, au cours de contrôles menés ces dernières semaines par ses agents de la circonscription du Logone et du Chari.



43 emballages de cannabis et des faux billets -dont la somme totale s'élève à près de 70.000 dollars- ont été interceptés par les agents de douane dans deux contrôles distincts.



Les trafiquants de drogue sont parvenus à prendre la fuite lors de l'interception du chargement le 16 novembre dernier, tandis que les trafiquants de faux billets ont été interceptés à Ngueli, sans opposer de résistance. Deux jeunes hommes en provenance du Nigeria ont été arrêtés.



"Le lot a été déposé lors du contrôle et le propriétaire s'est éclipsé. On n'a pas pu mettre la main dessus. La seconde saisie, ce sont des billets en dollars, environ 70.000 qu'on a décompté. Il s'agit de faux billets. Ce qui nous a un peu alerté, c'est que c'est les mêmes séries de billets", a indiqué Abdelkader Mahamat, chef de circonscription provinciale du Logone et Chari de la direction générale des services de douanes et des droits indirects.



Lors du contrôle, les trafiquants de faux billets ont indiqué que leur chargement contenait des pièces de véhicules.



Le directeur général adjoint de la douane et des droits indirects, Remadji Kigayna, s'est félicité de la saisie. Il a confirmé l'arrestation de deux individus qui seront traduits en justice.