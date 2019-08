Tchad : la famille Ourada implore Dieu pour le royaume du Ouaddaï

L’héritier désigné par la famille Royale de l'ancien Sultan du Ouaddaï, Yacoub Saleh Ourada, a participé ce samedi 31 août, à l’école coranique « Dar Al Khouran » située à Sadjare à 10 km de la capitale, à une récitation du saint Coran.



Une cinquantaine d'élèves ont parcouru à trois reprises le saint Coran pour implorer Dieu de rétablir la famille Ourada dans ses droits.



"Nous vous exprimons toute notre reconnaissance pour avoir demandé, à travers la récitation de saint Coran pour qu'Allah puisse rétablir la vérité et redonner le droit qui nous est dû", a expliqué un représentant de la famille Ourada.



La famille Ourada a entrepris depuis plusieurs semaines un plaidoyer pacifique et s'en remet à Allah pour que "le droit soit appliqué et respecté" quant à la désignation du nouveau Sultan du Ouaddaï.



Plusieurs prières ont été prononcées en faveur de la paix et du rétablissement de la justice au sein du sultanat du Ouaddai, conformément au respect de la lignée royale pour l’accession au trône, dans plusieurs écoles coraniques et dans des mosquées tant à N'Djamena qu'à Abeche.



La famille Ourada estime ne pas avoir de reproches personnelles envers le président Idriss Déby mais précise qu'il a été induit en erreur par certains membres de son entourage. Elle l'appelle par conséquent à "surseoir" à son décret n° 1135 du 6 août 2019.



Le 17 août dernier, lors de son arrivée à Abéché, le nouveau Sultan Chérif Abdelhadi Mahdi a invité d'éventuelles personnes qui auraient des reproches à lui faire, à se rapprocher de lui et le lui dire pour éviter la médisance.



"Celui qui a vu un défaut en moi et n'est pas venu m'en faire part, le jour de jugement dernier, la question lui sera posée", a-t-il indiqué, contestant les allégations selon lesquelles il ne serait pas de la lignée Royale.



Ces dernières semaines, des civils avaient exprimé leur colère aux abords du Palais Royal du Sultanat du Ouaddaï à Abéché, avant que les lieux ne soient libérés par les forces de l’ordre.



La famille Ourada semble plus que jamais déterminée, à travers des actions pacifiques et par l'imploration divine, à faire rétablir le royaume du Ouaddai avec ceux qu'elle estime appartenir à la lignée royale.