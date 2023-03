Tchad : la famille vulnérable d'un enfant atteint de trouble mental appelle à l'aide

L'Association pour la Défense des Valeurs Féminines (ADVF) lance un SOS en faveur de l'enfant Djibrine, qui souffre de troubles mentaux. Selon le père de l'enfant, Mahamat Trahir Ali, la famille a tout fait pour améliorer la santé de leur enfant, mais ils ont manqué de moyens.



Le père a expliqué les dépenses engagées, mais sans succès. Il a également mentionné que son épouse avait une dette de 1 150 000 FCFA, pour le traitement de leur enfant. Après leur passage à l'hôpital, on leur a indiqué que l'enfant nécessitait une évacuation à l'étranger.



Radia Oumar Cherif, vice-présidente de l'ADVF, lance un appel en faveur de cette famille vulnérable pour une aide ou une prise en charge de l'enfant Djibrine, fils de Mahamat Trahir Ali et Achta Mahamat Idriss.



Selon la vice-présidente, Djibrine a 12 ans et souffre de troubles de la parole et de l'alimentation, ainsi que d'incapacité à effectuer ses besoins naturels de manière autonome. Sa santé le rend également violent. Cherif affirme que l'enfant est né en Arabie Saoudite et que la famille a consulté plusieurs pédiatres à l'hôpital mère et enfant après leur retour au Tchad.



Les médecins ont recommandé un suivi par des spécialistes en Égypte pour une durée de 10 ans, avec un coût total de prise en charge de 150 millions de FCFA.