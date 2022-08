Tchad : la farine YES répond aux normes internationales, selon une nouvelle analyse

Rebondissement ce 2 août dans l'affaire de la farine de maïs commercialisée sous la marque "Yes". La Dynamique citoyenne pour la protection des droits des consommateurs (DCPDC) annonce qu'après analyse d'échantillons -prélevés le 25 juillet- au Cameroun, la farine ne présente aucun risque pour les consommateurs.



Le président de la DCPDC, Moussa Mahamat Mahadi, est formel : la farine répond aux normes internationales. Et d'ajouter : "les dernières analyses du CECOQDA ont confirmé que ce maïs est de bonne qualité donc la population ne doit pas s'inquiéter".



Une contre-expertise des services compétents attendue



Le 29 juillet, le ministère du Commerce et de l'Industrie a notifié à la société CPL Transformation la fermeture de l'usine de production de la farine de maïs Yes et l'interdiction de la commercialisation dudit produit sur toute l'étendue du territoire national, en attendant les résultats de la contre-expertise diligentée par les services compétents.