Tchad : la fédération de baseball et softball lance ses activités

Le Comité olympique et sportif tchadien (COST) a lancé officiellement ce 25 juin les activités de la Fédération tchadienne de baseball et de softball, au cours d’une cérémonie au terrain de football de l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS).



Le baseball et le softball sont deux disciplines méconnues des tchadiens. Pour le président de la Fédération tchadienne de baseball et softball, Dunia Woïbogo, il s’agit de deux disciplines américaines qui se jouent de la même façon mais avec des techniques différentes. Elles sont individuelles et collectives. Chaque joueur met en pratique son talent pour que l’équipe réussisse. Ces disciplines sportives sont différentes du football.



Lançant officiellement les activités de la fédération de baseball et softball, le président du Comité olympique et sportif tchadien (COST), Bani Gata Ngoulou, se réjouit de la naissance de cette fédération. Le COST ne ménagera aucun effort pour le soutien technique et matériel ainsi que la vulgarisation de ces disciplines, assure Bani Gata Ngoulou. Il exhorte la fédération à étendre ses activités dans les provinces.



La fédération tchadienne de baseball et Softball invite les amoureux de ces disciplines à se rapprocher d’elle pour d’amples informations.