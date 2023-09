Tchad : la fédération provinciale du RNDT-Le Réveil célèbre à Am-Timan le 27e anniversaire du parti

La fédération provinciale a organisé les festivités marquant la naissance du parti, dans son siège sis au quartier Torodona en présence des militantes et militants du parti, venus nombreux en cette circonstance. Des représentants d'autres partis ont aussi pris part à cet événement politique.



Créé le 11 septembre 1996, le parti du coq blanc a choisi comme thème pour son 27è anniversaire : « RDNT - le Reveil, 27 ans au senvice d'une nation, en quête d'unité ». Pour les militants de ce parti, la célébration de cet anniversaire a pour objet de rassembler et de renforcer la solidarité entre les membres du parti. C'est aussi une occasion de communion et de discussion fraternelle entre les membres.



Le président du comité d'organisation, Djimet Djibrine a, au nom de tous ses camarades, remercié le président fondateur du parti RNDT - le Réveil, Pahimi Padacké Albert pour son courage et savoir-faire qui ont permis l'extension du parti dans toute l'étendue du territoire. Il n'a pas oublié ceux ou celles qui ont contrnbué financièrement et moralement pour la reussite de cette organisation.



Dans son discours de circonstance, le Secrétaire général provincial, Mahamat Moussa Bougaye remercie très sincèrement le Président de Transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno pour la réussite de l'organisation du Dialogue national inclusif et souverain (DNIS), le Recensement biométrique pour la révision du fichier électoral, entre autres.



Il conclu que les militantes et militants de la fédération provinciale du Salamat apportent leurs soutiens sans relâche à leur camarade, Président fondateur, Pahimi Padacké Albert. Ils restent mobilisés et conscientisés à toutes les occasions.