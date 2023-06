Tchad : la fédération, une solution pour le développement du BET défend un ex-préfet

M. Amboumy préconise une fédération lors du prochain référendum, considérant cela comme la voie à suivre pour résoudre les problèmes persistants du pays.



Interrogé sur la raison de prôner la fédération après plus de 60 ans d'État unitaire décentralisé, M. Amboumy souligne que le Tchad reste un pays uni et indivisible, et que la fédération n'implique pas une confédération. Il met en évidence les limites de l'État unitaire, qu'il soit fortement décentralisé ou centralisé, et soutient que le fédéralisme permettrait une proximité accrue avec les citoyens, une séparation des pouvoirs et une meilleure protection des minorités.



M. Amboumy fait également référence à l'échec de l'État unitaire en soulignant que, malgré plus de 40 ans de pouvoir entre les mains des dirigeants originaires du BET, la population de cette région n'a pas bénéficié du développement et des retombées positives escomptées. Selon lui, la fédération permettrait d'établir un pouvoir plus proche des autochtones, favorisant ainsi leur participation et leur implication dans le processus décisionnel.



Il met en avant les avantages potentiels d'une fédération pour le BET et le reste du Tchad. Il souligne que le fédéralisme renforce l'État de droit, la sécurité juridique et favorise une meilleure allocation des ressources publiques, en particulier l'exploitation des riches ressources naturelles de la région du BET, telles que l'or, le pétrole, le fer, la bauxite, le sel, le cuivre, l'étain, le tungstène, le graphite, le diamant, le manganèse, le cobalt et les minerais rares. M. Amboumy affirme que la fédération permettrait également une prestation plus efficace de services publics adaptés aux préférences individuelles et collectives.



Interrogé sur le caractère économique de sa promotion de la fédération, Youssouf Rozi Amboumy précise que les avantages de la fédération vont au-delà de l'économie. Il met en avant l'expérimentation et l'innovation au sein des administrations publiques, la capacité de répondre aux préférences des citoyens et de répondre aux besoins régionaux spécifiques.