Tchad : la femme du PCMT appelle la population à aider les réfugiés

La femme du président du Conseil militaire de transition (CMT) et conseillère à la Présidence de la République, Dahabaye Oumar Sini, a rendu visite ce vendredi en fin d'après-midi aux réfugiés cantonnés à Farcha, dans le 1er arrondissement de N'Djamena, suite aux violences intercommunautaires. Elle a visité tour à tour les différents campements et a remis des vivres.



Amsadene Hangata Maïde, conseillère au CNT, était également présente lors de la visite.



"Nous sommes venus aujourd'hui constater de près la situation des réfugiés qui se sont déplacés à Farcha dans le 1er arrondissement suite aux conflits intercommunautaires à Kousseri, dans l'extrême Nord du Cameroun", explique Dahabaye Oumar Sini.



"C'est une crise humanitaire et je demande à toute la population de faire un petit geste, quels que soient vos moyens", poursuit Dahabaye Oumar Sini.



Près de 40.000 civils ont fui vers le Tchad ces derniers jours suite aux violences au Cameroun.