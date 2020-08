Tchad : la fête de l'indépendance célébrée avec un défilé militaire à Moundou

La Place de l'indépendance de la ville de Moundou était au comble ce mardi 11 août 2020 avec une ambiance peu ordinaire. Groupes de danse folklorique et musicaux ont animé la foule à travers leurs danses et chants.



Trois temps forts ont marqué cette cérémonie commémorative du 60ème anniversaire de l'indépendance de la République du Tchad : La levée des couleurs, le dépôt des gerbes de fleurs sous le monument au mort par le gouverneur de la province du Logone Occidental, Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye, et enfin le défilé des forces de défense et de sécurité.



Armée nationale tchadienne, gendarmerie nationale, garde nationale et nomade du Tchad, Police nationale, Police municipale, retraités militaires et anciens combattants ont arraché des tonnerres d'applaudissements de la foule sortie nombreuse pour la circonstance.



Après ces 60 années, les citoyens attendent, d'après eux, que des efforts soient faits par le Gouvernement afin d'améliorer les conditions de vie des populations.



Un cocktail a été offert cet après-midi dans le jardin du gouvernorat pour commémorer la fête de l'indépendance et célébrer le titre de Maréchal accordé au chef de l'État.