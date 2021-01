Tchad : la fête des armées célébrée au Guéra

Le gouverneur de la province du Guera, Dago Yacoub, a présidé jeudi la cérémonie marquant la fête des armées du 31 décembre au camp militaire de Gorouma. L'évènement a eu lieu en présence des autorités administratives, civiles, militaires, traditionnelles et religieuses, ainsi qu'un grand nombre de personnes venues des différents coins de la ville.



Après le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, commandant de zone de défense et de sécurité, le gouverneur a adressé ses remerciements et a demandé à tout un chacun de respecter les mesures barrières contre la Covid-19. Dago Yacoub a également présenté ses voeux pour la nouvelle année 2021. Il a souhaité la paix, le bonheur et la cohabitation pacifique au Guéra et dans le pays en général.



Plusieurs provinces ont rendu un hommage aux forces de défense et de sécurité, en commémorant la fête des armées. Dans la capitale, le messe des officiers a abrité une cérémonie.