Tchad : la fête des armées célébrée au Mess des officiers à N'Djamena

"Pour la 2ème phase de transition qui est pour tous les tchadiens, la réussite est obligatoire. La sécurité des personnes et de leurs biens est notre devise. Faisons en sorte que la population soit un atout pour la réussite de notre mission assignée", a-t-il ajouté.



De son côté, le chef d'état-major des armées 1er adjoint, le général Gninguengar Mandjita, a appelé les forces armées à continuer d'assumer leur mission de protéger le peuple tchadien.



"La secte Boko Haram continue de mener des incursions sur les îles du Lac en perpétrant des attaques lâches contre les paisibles citoyens qui n'aspirent qu'à vivre en paix. Il faut plus d'engagement et de courage pour mettre définitivement hors d'état de nuire la secte Boko Haram dans le bassin du Lac", a-t-il dit.



La formation et le recyclage des forces dans des domaines variés participe à la volonté d'avoir une armée bien formée et bien entrainée, au service de la nation. À titre d'exemple : l'intervention du génie militaire lors des inondations.



"L'armée n'est pas faite seulement pour la guerre mais également pour mener des actions de sauvetage lors des catastrophes, ainsi que participer au développement socio-économique du pays", a souligné le général Gninguengar Mandjita.



Il a promis que "des aménagements conséquents seront engagés pour rendre davantage opérationnel le service du génie militaire au regard du travail abattu sur le terrain cette année".