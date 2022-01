Tchad : la fête des armées célébrée dans la joie à Bol

Le commandant de la légion n°20 du Lac, Lieutenant Colonel Hissein Youssoubo Teguen, a exprimé ses remerciements au président du Conseil militaire de transition (CMT), assurant que les forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour un Tchad meilleur.



Dans son discours de circonstance , le représentant de chef de l'État dans la province du Lac a rendu un hommage particulier à tous les soldats pour le travail abattu. Le gouverneur Adoum Moustapha Brahimi a demandé à ses convives de soutenir le CMT.



Adoum Moustapha Brahimi a souhaité la paix, le bonheur et la cohabitation pacifique au Lac et dans le pays en général.



La cérémonie a été rehaussée par un dîner offert aux convives.