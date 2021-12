Tchad : la fête du 1er décembre célébrée dans l’engouement à Faya

La 31ème édition de la fête de la liberté et de la démocratie a été célébrée avec faste et allégresse à la Place Blanche de Faya-Largeau.

C’était en présence des autorités administratives civiles traditionnelles et militaires de la place, et sous la présidence du SG de la province du Borkou. Faya-Largeau est connue par son pseudonyme de « ville blanche ».



Et en ce jour du 1er décembre 2021, cet endroit a connu une forte ambiance. Sous un temps brumeux, responsables administratifs, civils, traditionnels et militaires, militantes et militants des partis politiques de la place et la population, sont sortis massivement pour donner une marque spéciale à cette journée historique pour la liberté et la démocratie pour le Tchad. Présidée par le SG de la province du Borkou, Pargue Dieudonné Jacques, la fête a commencé par une minute de silence en mémoire de feu maréchal du Tchad Idriss Deby Itno, tombé glorieusement sur le champ d'honneur pour la mère patrie, et pour tous les martyrs de la nation tchadienne.



Dans un regard unanime et plein de connivence, la foule n'as pas pu dissimuler sa satisfaction à l’endroit des plus hautes autorités du pays. Cette journée festive est gravée à jamais dans la mémoire collective du peuple tchadien, et singulièrement pour la population du Borkou Cette dernière, sortie massivement, a suivi avec intérêt les points saillants de cette journée de la liberté et de la démocratie.



Les principales étapes ont été les suivantes : la levée du tricolore tchadien, le passage des troupes en revue par le SG de la province du Borkou et le commandant de la zone de défense et de sécurité N7, le dépôt de la gerbe de fleurs au Monument de martyrs et le défilé militaire, tous les corps confondus, puis le défilé civil, et enfin, celui des différentes corporations socio-professionnelles.