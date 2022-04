Tchad : la fête du travail sera célébrée entre dimanche et lundi

Dans une note circulaire rendue publique le 22 avril dernier, l’Union des Syndicats du Tchad (UST), par son secrétaire général Gounoung Vaima Gan-Fare se prononce sur le jour de célébration de la fête internationale du travail, édition 2022.



Ainsi, « dans le cadre de la célébration de la fête internationale du travail le 1er mai 2022, se trouvant dans une situation confuse sur la date exacte de la fin du jeûne de Ramadan, et conformément au décret du 30 septembre 1997 », les travailleurs doivent se préparer à deux éventualités, prévient la note circulaire de l’UST.



Cela dit, si la fête de la fin du jeûne de Ramadan tombe le dimanche 1er mai, la fête du travail aura lieu le lundi 02 mai 2022. Et « conformément à l’article 2 du décret cité plus haut, la fête du 1er mai étant une journée fériée, chômée et payée, si elle tombe un dimanche, le lundi est déclaré journée fériée, chômée et payée », apprend-on.



En définitive, la fête internationale du travail aura lieu, soit le dimanche, soit le lundi.