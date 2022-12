Tchad : la fête nationale de la jeunesse lancée au Batha

La 25ème édition de la fête nationale de la jeunesse a été lancée le 27 décembre par la secrétaire d'État à la Jeunesse et au Leadership entrepreneurial, Fatimé Boukar Kosseï, à Ati, dans la province du Batha.



Les festivités de l’édition 2022 sont placées sous le thème : « une jeunesse responsable au service de la paix et du vivre-ensemble ».



C'est en présence de quelques membres du gouvernement de la Transition, notamment le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, de la secrétaire d'État à la Santé et à la Prévention, Zenab Bachir Moussa et du secrétaire d'État à la Production et à la Transformation agricole, Abakar Ramadan, que cette fête nationale de la jeunesse a été lancée.



Cet événement sert de cadre d'échange et de brassage entre tous les jeunes du pays. Pendant trois jours, les jeunes des 23 provinces vont échanger sur la cohabitation pacifique, pour un meilleur vivre-ensemble.



Après le défilé, plusieurs activités sont prévues, notamment des activités entrepreneuriales, sportives, culturelles, des conférences-débats et des expositions-ventes. Le gouverneur de la province du Batha, le général de brigade Djimta Ben Dergon, a remercié le président de la République, pour son engagement réaffirmé en faveur de la jeunesse.



Lançant les activités de la fête nationale de la jeunesse, la secrétaire d'État à la Jeunesse et au Leadership entrepreneurial, Fatimé Boukar Kosseï, a exhorté les jeunes à faire un bon usage responsable des réseaux sociaux dont la vocation est d'offrir un cadre d’opportunités, d'information et de communication.



Elle a précisé que dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique générale, le gouvernement de la Transition a inscrit en lettres d'or, la question de l'épanouissement et de la promotion de la jeunesse. La visite des stands et l'inauguration de la Maison de bonheur dédiée au président de la République, chef de l'Etat, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a mis un terme à cette cérémonie.