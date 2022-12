Tchad : la fête nationale de la jeunesse sera célébrée à Ati

L'édition 2022 de la fête nationale de la jeunesse tchadienne sera célébrée à Ati, chef-lieu de la province du Batha, le 27 décembre 2022. Elle est placée sous le thème : « une jeunesse responsable au service de la paix et du vivre-ensemble ».



Dans cette dynamique, une mission de préfiguration a été diligentée. Cette mission est composée des cadres du ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership entrepreneurial, des leaders des organisations et mouvements des jeunes de la société civile et des membres de Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT).



L'objectif de cette mission est de se rendre sur le terrain pour une prospection et un balisage. Le secrétaire général provincial du Batha, Abdelaziz Maï Mahamat, assure que toutes les dispositions sont prises pour le déroulé de l'évènement.



Pour le chef de mission Dingamnayel Kalde Louangar, l'organisation de cette édition 2022 de la fête nationale de la jeunesse tchadienne lui permettra de se brasser.