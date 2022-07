Tchad : la finale de la ligue de Ndjamena acclamée par un grand public

Un match a opposé les grands clubs de la ville de Ndjamena, Foullah Édifice et Elect Sport. Jouée au stade inachevé de Diguel dans le 8ème, cette rencontre a vu la participation d'une grande foule de jeunes, hautes personnalités du pays et membres de différentes associations.



Les jeunes à pied, à moto et en bus commercial, sont sortis des différents quartiers de la capitale pour encourager les deux formations. « Les Tchadiens aiment le football, malheureusement le football ne les aiment pas », lance un vieillard dans les gradins.



À 15 heures 30 comme prévu, sous les applaudissements de ses concitoyens, le maire de la ville de Ndjamena a donné le coup d’envoi de cette rencontre. Après 26 minutes de jeu, les hommes de Bahit Djibirine, habillés en orange, ont ouvert la marque. Dès le retour pour la 2ème partie de jeu, les poulains de Goudja, habillés en jaune noir, ont dominé la partie. Et à la 65ème minute, ils vont égaliser sur penalty.



Les deux équipes ont terminé le temps réglementaire avec 1 but partout. Et comme une finale doit nécessairement avoir un vainqueur, on est directement passé à la séance de tirs au but, par manque d'électricité au cours de cette rencontre dirigée par l'arbitre international Mahamat. Foullah Édifice a finalement remporté le trophée avec 3 buts marqués sur 5 tirés.



Une défaite qui n'a plu aux supporters de l'Elect sport, car leur équipe a dominé le match, disent-ils. La chance a souri donc à Foullah Édifice qui a joué plus défensif qu'offensif.



La rencontre a connu la présence de l'ex ministre de la Communication, Hassan Sylla Bakary, du président du Camojet, Djoussia Hamla Senghor et de quelques membres du Conseil National de la Jeunesse du Tchad, ce qui prouve à suffisance leur attachement au développement du football au Tchad.



Depuis le démarrage de la ligue provinciale de Ndjamena, jamais il n’y a eu un tel nombre de téléspectateurs, avec femmes, enfants et vieillards au stade. On peut tout de même regretter l’organisation d’une finale de la ligue provinciale de Ndjamena devant le premier responsable communal, et dans un état insalubre, sans une sécurité appropriée.



Cela dit, le rendez-vous est pris pour le 3 juillet 2022, pour le lancement du championnat national.