Tchad : la flambée du prix du ciment devient préoccupante

Au Tchad, les matériaux de construction ont toujours été onéreux, suscitant le mécontentement de la population. Parmi eux, le ciment, élément essentiel de la construction moderne, connaît une hausse notable.



Autrefois vendu entre 8 000 et 8 500 FCFA, le sac de ciment atteint désormais 12 000 à 13 000 FCFA. Une enquête menée par Alwihda Info auprès des quincailleries de la ville révèle que les commerçants sont déconcertés par cette augmentation soudaine.



Issa Haroun, quincailler dans le 9ème arrondissement, souligne le manque de communication sur ces questions, notant une pénurie de ciment et une hausse des prix chez les grossistes, ce qui l'a contraint à augmenter ses tarifs.



Pourtant, le Tchad dispose de ressources abondantes en calcaire et en argile, matières premières essentielles à la production de ciment. Cette richesse pourrait permettre une production suffisante pour couvrir la demande nationale et stabiliser les prix.



En décembre 2024, CIMAF-Tchad avait annoncé une réduction des prix du ciment, pour le rendre plus accessible aux Tchadiens. Cependant, la situation actuelle montre une augmentation injustifiée, sans communication officielle. L'usine de CIMAF-Tchad, inaugurée en juin 2017 à Lamadji, a une capacité de production de 500 000 tonnes par an, extensible à 1 million de tonnes.



En juillet 2024, CIMAF a annoncé son intention d'augmenter cette capacité à 700 000 tonnes par an, pour répondre à la demande croissante, réduire les coûts et créer des emplois. Cependant, l'avancement de ce projet reste flou. Le gouvernement doit intervenir d'urgence pour résoudre ce problème et permettre aux citoyens d'accéder au ciment aisément.



Si cette situation persiste jusqu'à la saison des pluies, elle pourrait pénaliser la population. Rodrigue Djelassem témoigne que, depuis l'augmentation du prix des sacs de ciment, il a dû interrompre son chantier en raison de l'écart de prix significatif. De plus, de nombreux maçons et manœuvres sont contraints de cesser leur activité, car de nombreux chantiers sont suspendus faute de ciment abordable sur le marché.