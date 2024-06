Tchad : la foire des métiers de femmes démarre à Mao

Dans son discours de lancement, le Gouverneur du Kanem, le Contrôleur Général Issaka Hassan Jogoï, a félicité le Centre de Ressources Numériques de Mao et ses partenaires pour cette belle initiative. Il a souligné que cette foire vise à offrir un cadre d'opportunités d'affaires aux opérateurs économiques et aux différentes institutions de développement, tout en servant de cadre de sensibilisation, d'information et d'animation sur le concept de genre.



​Pour lui, le Gouvernorat du Kanem s'engage résolument aux côtés de ces jeunes acteurs et actrices de changement pour soutenir leurs activités. Il est convaincu que cette foire renforcera la mission de valorisation de l'image de la femme du Kanem et de sa place dans la société d’aujourd’hui. Il a ajouté que cet événement est une innovation dans le Kanem, permettant de valoriser l'engagement des femmes dans la formation professionnelle et la création de sources de revenus pour un changement au sein de la communauté.