Tchad : la foire spéciale Ramadan lancée dans un contexte de cherté de vie

La Chambre de Commerce, d'Industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat (CCIAMA) a lancé officiellement le 23 avril le foire spéciale Ramadan au Palais du 15 janvier.



Présent au lancement, le ministre du Commerce Ali Djadda Kampard a évoqué la question de la cherté de la vie. Il a indiqué que des concertations sont en cours pour réfléchir aux voies et moyens visant à résoudre ce problème.



Le ministre a salué l'initiative des opérateurs économiques visant à encourager la production locale des produits de première nécessité afin de subvenir aux besoins de plus en plus croissants de la population.



La foire du Ramadan permettra aux consommateurs de bénéficier des produits alimentaires variés et à moindres coûts, dans l'optique de soulager la souffrance de la population.