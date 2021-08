TCHAD Tchad : "la fonction publique est truffée d’agents fantômes qui empêchent toute possibilité de recrutement”

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Août 2021



Le ministre de la Fonction publique Brah Mahamat était l'invité, le 25 juillet, des journalistes Souleyman Djabo et Hinda Ahmed Cherif de la Télé Tchad.

Recrutement des 20.000 jeunes à la Fonction publique



Où en sommes nous avec cette promesse du défunt Maréchal du Tchad ? Pour le ministre Brah Mahamat, cette promesse a été motivée par une embellie financière qui n'a pas duré. Il informe que le président et le gouvernement de transition sont à pied d'oeuvre pour poursuivre le processus. "Nous, nous inscrivons dans cette logique de continuité. Je pense qu'on va pouvoir le poursuivre (...) en prenant en compte un certain nombre de paramètres pour relancer la machine", d'après Brah Mahamat.



À ce jour, environ 7000 jeunes sur les 20.000 sont intégrés. "Le plus grand nombre a perçu son dû. D'autres sont en passe de recevoir leur salaire. Pour le reste, c'est un processus qui continue. Le pays, ayant traversé une très mauvaise passe (décès du Maréchal du Tchad, Ndlr), il va falloir s'assurer que l'on est debout", précise le ministre de la Fonction publique.



"Saturé ne veut pas dire que les portes de la fonction publique sont fermées"



Le 9 juillet 2021, Brah Mahamat a affirmé que la fonction publique est saturée, demandant au secteur privé de venir en appui. Ces propos ont suscité la colère des diplômés sans emploi.



De l'avis du ministre, "faute d'une bonne interprétation, ça a fait couler beaucoup d'encre et de salive". Selon lui, "les gens sont allés trop vite en besogne (...) Évidemment c'est le cas, la fonction publique est saturée. Non seulement elle est saturée mais elle est truffée également d'agents fantômes qui perçoivent sans aucun effort le salaire, qui gonflent la masse salariale et qui empêchent toute possibilité de recrutement. Il va falloir les identifier, les sortir pour nous faire de la place. C'est tout un processus". "Saturé ne veut pas dire que les portes de la fonction publique sont fermées. Saturé veut dire qu'il y a des ressources à rechercher donc c'est un travail qui doit se faire, qu'il y a des fonctionnaires indélicats à identifier et à sortir, des fonctionnaires décédés mais pas déclarés, des fonctionnaires qui s'illustrent par le double emploi. Dieu seul sait, ils sont nombreux dans ce pays là".

Le ministre annonce une opération de croisement pour déceler les faux agents.



Brah Mahamat estime qu'il faut "expérimenter le partenariat public-privé" car "sans le privé, le public seul ne peut jamais rien réaliser de grand". Il plaide pour davantage de recrutement dans le privé et annonce des contrôles à venir en rappelant que les textes prévoient que les entreprises doivent recruter des nationaux à hauteur de 90%. En réalité, ce n'est pas le cas, dit-il.



1900 agents présumés détenteurs de faux diplômes



D'après l'audit du cabinet CGIC-Afrique International, 9000 diplômes obtenus à l'étranger n'ont pas été authentifiés, plus de 17.000 fonctionnaires sont sans dossiers mais perçoivent leur salaire et plus de 1900 agents sont présumés détenteurs de faux diplômes. "Pour l'instant, ils sont encore présumés. Il y a le bénéfice du doute" dans l'attente de vérifications, clarifie le ministre.





