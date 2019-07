Tchad : la fonction publique va "exceptionnellement" intégrer des médecins en 2019

Le ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social va intégrer exceptionnellement des médecins à la fonction publique en 2019, selon une note du ministre d'Etat, ministre secrétaire général à la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet.



"Sur instruction du président de la République, il vous est demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires, de concert avec les ministres en charge des finances, de l'enseignement supérieur et de la santé publique, pour procéder immédiatement à l'intégration à titre exceptionnel des médecins formés aussi bien au Tchad qu'à l'extérieur et notamment ceux qui s'apprêtent à rentrer de Cuba", souligne la note du ministre.



Il s'agit de la deuxième exception au titre de l'année 2019 dans les recrutements à la fonction publique.



Cette année, le Gouvernement a prévu des recrutements d'enseignants pour combler la baisse de niveau aggravée dans les matières scientifiques, ainsi que dans l'armée.



A compter du 1er janvier 2019, il a été autorisé à titre exceptionnel le recrutement à la fonction publique de 2966 agents à titre de régularisation dont 2521 agents au ministère en charge de la défense nationale et 445 agents (officiers et sous-officiers) au ministère en charge de la sécurité publique pour le compte de la Garde nationale et nomade du Tchad.



A partir du 1er septembre 2019, il est prévu "exceptionnellement" le recrutement de 387 agents au ministère en charge de la justice, 978 agents au ministère des finances et du budget (612 agents des douanes, 336 lauréats de la 17ème promotion de l'ENA et 30 agents à la direction générale du budget).