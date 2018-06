Tchad : la fondation Grand Coeur intensifie son action humanitaire

La fondation Grand cœur a intensifiée son organisation humanitaire en aidant les personnes dans le besoin, notamment pendant la période de Ramadan. Dans la ville de N'Djamena, l'organisation s'est rendue au chevet des malades de l'hôpital d'instruction militaire ont les patients ont bénéficié d'une aide de l'organisation humanitaire. Les dons étaient en général composés de sacs de farine de maïs, du riz, du sucre ainsi que d'autres vivres.



L'organisation, initiée par Hinda Déby, rassure les nombreux donateurs que les dons seront remis aux plus démunis.



Dans le Logone occidental, la fondation a organisé la semaine dernière une caravane ophtalmologique à l'hôpital régional où un nombre important de personnes qui souffraient de la cataracte et d'autres problèmes de vision ont reçu des soins appropriés. La fondation a recruté, sur ses propres fonds, une équipe de techniciens du ministère de la Santé publique.



Toute l'équipe des techniciens en médecine ont été mobilisés et ont apporté leur appui à l'équipe médicale afin que les traitements soient un vrai succès. La précédente caravane ophtalmologique avait eu lieu au mois d'avril dernier.



Avant-hier à Am-Djarass, la fondation a offert des vivres et non vivres aux couches vulnérables de la région. Cette action ne faiblit pas car quelques jours plus tôt, ce sont les couches défavorisées de Fada (Ennedi Ouest) qui ont bénéficié du soutien de la fondation.