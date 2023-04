Tchad : la fondation Le Palmier fait un don aux détenus de la maison d'arrêt de Klessoum

La Fondation Le Palmier pour la Bienfaisance a octroyé un don composé essentiellement de bœufs, aux détenus de la maison d'arrêt de Klessoum, ce mardi 4 avril 2023.



À l'occasion du mois béni de Ramadan, cette Fondation met en œuvre un paquet d'activités appelé « Programme spécial Ramadan », qui vient en aide aux couches vulnérables, afin de leur permettre de tenir, tant soit peu, durant cette période.



Pour la secrétaire générale adjointe de ladite Fondation, ce geste, aussi modeste soit-il, rappelle l'importance du partage et de la solidarité pendant le mois de Ramadan. Selon elle, pendant ce mois béni, il n'est pas question de jugement, il n'est pas question de remettre en cause une personne, mais il faut se donner les moyens de partager ce que l'on a, afin de mettre la joie dans les cœurs de nos frères.



Quant au régisseur de la maison d'arrêt de Klessoum, Ali Mahamat Moumine, « c'est un geste inestimable pour les détenus de la maison d'arrêt de Klessoum. Beaucoup de gens qui vivent dans des milieux ouverts oublient les gens qui sont dans des milieux fermés. C’est pourquoi nous en sommes très reconnaissants et leur exprimons notre sincère gratitude ».



Il est à noter que ce don constitue la troisième activité du programme et intervient après l'opération de distribution des « kits iftar » dans quelques grandes artères de la ville de N'Djamena. L'activité inaugurale était l'opération de distribution des vivres « Paquets Ramadan », réalisée du 21 au 23 mars 2023 à N'Djamena et dans la province du Chari-Baguirmi, ayant ciblé les foyers démunis de 5 arrondissements de la capitale, 10 centres d'apprentissage du Saint Coran et 3 villages.