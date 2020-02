Tchad : la formation professionnelle se concrétise pour une centaine de femmes

Dans son discours, la ministre de la Formation professionnelle et des Petits métiers, Chamsal Houda Abakar Kadade, a déclaré que "cette formation découle de la politique de l’amélioration des conditions de vie de la femme tchadienne avec la mise en œuvre des structures d’appui à la sensibilisation, à la formation et à l’accompagnement des femmes pour leur autonomisation à travers diverses activités développées par les plus hautes autorités."



"Le problème de l’autonomisation de la femme demeure un défi majeur et le président de la République s’est inscrit pendant longtemps dans cette dynamique pour résoudre le problème de la pauvreté au Tchad", a souligné la ministre.



"Eduquer une fille, c’est éduquer une nation, et rendre une femme autonome, c’est relever l’économie d’une nation car la femme joue un rôle très important dans la société", a ajouté Chamsal Houda Abakar Kadade.