Tchad : la formation s'accélère pour mieux prévenir le Covid-19 dans les communautés urbaines

Un atelier axé les activités de réponse au Covid-19 s'est ouvert mercredi à la Maison nationale de la femme de N'Djamena. En appui, au ministère de la Santé publique, l'atelier est organisé par La Croix Rouge du Tchad, en collaboration avec la Croix Rouge Française.



Il a pour objectif le "renforcement de la prévention de la maladie coronavirus dans les communautés urbaines", dans les 8ème et 10ème arrondissements, pour le district sanitaire de N'Djamena Est.



Dans son allocution, le vice-président de la Croix Rouge du Tchad, Khalla Ahmat Sénoussi, a déclaré qu'au cours de cette formation, l'accent est mis sur la communication des risques et engagements communautaires à travers la diffusion des messages, le dialogue avec la communauté, et la surveillance épidémiologique à base communautaire à travers les volontaires et les relais communautaires.



Il a également évoqué un appui aux structures sanitaires avec la formation de 140 agents de santé, la dotation en équipements de protection (kits d'hygiène et autres matériels) et enfin, un appui à la prise en charge alimentaire des malades, accompagnants et soignants de l'hôpital de Goz Attor.