Tchad : la fusion des partis politiques au MPS fait son chemin

2 Septembre 2018



Le Parti pour la Convergence Nationale (PCN), a organisé une cérémonie ce vendredi 31 août 2018 au palais du 15 janvier, dans le but d’annoncer son ralliement au Mouvement Patriotique du Salut (MPS).

Cet événement a vu la participation des membres du PCN et leurs fondateurs, ceux du MPS et leurs représentants, les invités et les Hommes de médias.



Ils étaient nombreux à venir témoigner leur soutien au président fondateur du MPS Idriss Deby Itno, les membres et dirigeants du PCN. Exprimant leurs cris et leurs joies, les jeunes du PCN n’ont pas manqué de se relâcher à travers les pas de danse et la musique. Le fondateur du Parti pour la Convergence Nationale (PCN), Mahamat TERAP a soutenu dans sa déclaration que, l’engagement de son parti à se rallier au MPS est le résultat d’une longue réflexion bien mûre. Selon lui, cela justifie le bon sens et la maturité des deux partis à vouloir bien gérer la chose politique pour le bien de la population tchadienne.



Le PCN s’engage à suivre la direction et la vision stratégique du fondateur du MPS, afin de consolider la paix et respecter les principes et les exigences du MPS, dans le cadre du processus politique du Tchad.



La secrétaire générale adjointe du MPS, Madjibian Padja Ruth, quant à elle, a souligné que l’unité d’action, le resserrement des rangs, la cohésion et l’intégration sont à la fois des exigences et des conditions qui déterminent tous les progrès et avancées. De son avis, "la fonte du PCN dans le MPS est à l’exemple naturel d’une rivière qui déverse ses eaux dans le fleuve pour continuer ensemble le chemin encore avec plus de vigueur et d’intensité ».elle encourage les membre du PCN et leurs fondateurs à se sentir chez eux au MPS sans aucun complexe, car il n’y a pas de nouveaux ni d’anciens militants au MPS, il n’ y a que des militants tout court et ils ne se distinguent que par le degré de leur militarisme et engagements", a-t-elle indiqué.



La cérémonie a pris fin par la signature des documents du MPS au fondateur du PCN Mahamat TERAP, désormais membres du MPS. Pour rappel, le Parti pour la Convergence Nationale, est créé en 2018.



Ces derniers jours, les partis politiques ne cessent de se rallier au MPS. A force de se rallier ainsi, le Tchad ne se retrouvera t-il pas avec un seul parti, le MPS ?





