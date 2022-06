Tchad : la garde nomade réceptionne des nouveaux bâtiments

La garde nationale et nomade du Tchad a réceptionné le 16 juin des nouveaux bâtiments. Il s'agit d'un atelier de couture, d'un bureau du directeur de la Manufacture des équipements militaires (MANEM), de l'inspection générale, d'un bureau d'état-major, d'un camp de passage, d'une compagnie d'honneur, des magasins et toilettes, informe le ministre de l'Administration du territoire.



"En dehors de vos missions régaliennes qui sont celles de la défense de l'intégrité du territoire, assurer la sécurité de nos concitoyens, protéger les institutions de la République, assurer la sécurité de nos établissements pénitentiaires, assurer le maintien de l’ordre, etc, vous avez aujourd'hui construit vos propres installations qui contribuent au développement de notre pays", s'est félicité le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Béchir Cherif.