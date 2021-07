Tchad : la gendarmerie arrête des coupeurs de route et saisit des armes

La gendarmerie nationale a présenté jeudi ses opérations sécuritaires menées au cours du mois de juillet dans la capitale et en province. Les services de sécurité de la gendarmerie ont mis la main sur 18 individus impliqués dans des pratiques de coupeurs de route, vols de motos et bonbonnes de gaz butane, fabrication de fausses plaques d'immatriculation pour motos, trafics de stupéfiants et consommation de drogue.



11 présumés voleurs et agresseurs ont été arrêtés par la compagnie de gendarmerie du secteur N'Djamena-Est. Un véhicule Toyota Corolla à vitres fumées et contenant un carton de drogue, un chargeur d'arme et des munitions ont été saisis. Le propriétaire est en fuite. Il est en poste au service adjoint de la sécurité et protection des douanes.