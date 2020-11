Tchad : la gendarmerie arrête des malfaiteurs dont un "présumé Boko Haram" (vidéo)

Vidéo. La Gendarmerie nationale a annoncé mercredi l'arrestation de 18 présumés malfrats impliqués dans diverses infractions dont des vols de motos, des braquages, extorsions et trafics. Les individus ont été présentés à Klessoum, au siège de la Gendarmerie, en présence du général de division Djontan Marcel Hoinati.



13 armes de différents calibres, une quantité importante de drogues -interceptée par des unités de la gendarmerie à N'Djamena- et des boissons frelatées ont été saisies par les forces de gendarmerie.



"Ces drogues sont la cause même des grands crimes, des délits abjects et également des accidents tragiques qui font souffrir nos populations", indique Abderamane Ahmat Atim, 6ème substitut du procureur de la République.



Les armes ont été interceptées par le service de renseignement de la gendarmerie et les légions de N'Djamena, Koumra, Sarh et Ati, précise le porte-parole de la gendarmerie nationale, le colonel Abakar Abdramane Haggar.



Parmi les individus arrêtés figure un ressortissant camerounais qui sillonnait la brousse, et arnaquait la population. Surnommé "Boko Haram", il est accusé d'avoir commis des homicides.



Le représentant du Parquet informe que la Loi sera appliquée dans toute sa rigueur.